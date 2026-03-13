Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Modelo urbano

La ciudad de Washington pide «consejo» a Pontevedra

El alcalde, Miguel Fernández Lores, puso ayer punto final a su «gira» por la capital de Estados Unidos, donde expuso el modelo urbano local ante el Banco Mundial

Lores, en su intervención ante el Banco Mundial. | FDV

R. P.

Pontevedra

Lores expuso en la noche del miércoles ante el Banco Mundial la evolución de la ciudad de Pontevedra en los últimos 25 años. Los asistentes mostraron su especial interés por la cifra de cero fallecidos en el casco urbano en accidentes y, sobre todo, por «saber qué se hizo con los coches de los residentes». Al respecto, el alcalde indicó que «Pontevedra no es una ciudad sin coches sino que tiene los coches necesarios para que el tráfico funcione, con los que tienen un destino en el casco urbano, como garajes, aparcamientos o mercancías, evitando el tráfico de agitación o de paso».

Ayer se despidió de la capital estadounidense con una reunión con el director principal de Sostenibilidad de Washington DC, Stephen Gyor. Fue en la Oficina de Planificación, una agencia del gobierno de esa ciudad encargada de dirigir su desarrollo físico. Este organismo solicitó «consejo» a Pontevedra en su misión de «planificar un crecimiento inclusivo y sostenible que mejore la calidad de vida de los residentes». Está bajo la autoridad directa de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

