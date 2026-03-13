Charla del Parlamento en Sanxenxo

El Parlamento de Galicia y la Asociación de Exparlamentarios organizan este jueves, a las 12.30 horas, una charla-coloquio en el IES de Sanxenxo, en Portonovo, para acercar al alumnado el funcionamiento de la Cámara autonómica. Participarán los exdiputados Manuel López Outeiral, Salomé Álvarez Yáñez y María Luísa Pierres López.