Charla del Parlamento en Sanxenxo
El Parlamento de Galicia y la Asociación de Exparlamentarios organizan este jueves, a las 12.30 horas, una charla-coloquio en el IES de Sanxenxo, en Portonovo, para acercar al alumnado el funcionamiento de la Cámara autonómica. Participarán los exdiputados Manuel López Outeiral, Salomé Álvarez Yáñez y María Luísa Pierres López.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés