El 'Bribón' inicia sin Juan Carlos I la defensa del título nacional

El 'Bribon', con el cántabro Jane Abascal a la caña ante la imposibilidad del rey Juan Carlos de viajar a Galicia por el conflicto bélico en Oriente Medio, inicia este sábado la defensa del título nacional de la Liga de 6 metros, que arrancará con la disputa del Trofeo Xacobeo.

El barco del Náutico de Sanxenxo tendrá en el 'Ian', que en esta ocasión contará con una nueva tripulación andaluza liderada por Guillermo Rodríguez, a uno de sus principales rivales.

Como novedad destacada en esta edición, la flota de J80 se incorpora también al Trofeo Xacobeo, tras la reciente formación de esta nueva clase en el RCNS. Las embarcaciones de J80 compartirán campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros.

Con una previsión de vientos del noroeste de entre 8 y 14 nudos, se esperan dos jornadas de gran intensidad en aguas de la Ría de Pontevedra, de donde saldrá el primer líder de la competición.