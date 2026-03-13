Pontevedra se convierte en trinchera de las mujeres que toman la palabra

Pontevedra vuelve a erigirse este fin de semana como la capital de la reflexión pública femenina. En un contexto social donde los discursos de igualdad enfrentan resistencias crecientes y tras una semana marcada por la tragedia de la violencia machista, el foro «As Mulleres que Opinan son Perigosas» ha inaugurado este viernes su novena edición. El Teatro Principal se consolida así como un refugio y, sobre todo, un altavoz innegociable de las mujeres.

Las periodistas y fundadoras del simposio Susana Pedreira y Diana López Varela abrieron el acto recordando el verdadero motor de este proyecto: el público y las ponentes que han tejido una red de confianza a lo largo de casi una década. Previamente, se proyectaron algunos testimonios de participantes en el simposio, que expresaron temas comunes como el miedo a opinar, a ocupar espacio, la necesidad de compartir experiencias o de aportar referencias.

Precisamente Pedreira destacó la trascendencia de este escenario para «reforzar la confianza propia» y permitir que las mujeres ocupen el espacio público siendo ellas mismas. Con las 14 ponencias previstas para este año, el foro alcanzará el hito de 114 mujeres que han subido a la tarima para compartir su visión del mundo. Por su parte, López Varela no esquivó la cruda realidad del momento: «Desgraciadamente, no corren buenos tiempos para el feminismo. Por eso este foro sigue siendo necesario para abrir esa conversación incómoda que la sociedad tiene pendiente con nosotras».

La concejala de Igualdade, Anabel Gulías, aportó uno de los conceptos más potentes de la jornada, recogiendo el guante del artículo de Dolores Tembrás ganador de la tercera edición de los Premios #MulleresQueOpinan: la necesidad de consolidar una orden violeta.

Gulías reivindicó la energía única que se respira en el teatro, un lugar donde las mujeres pueden debatir sobre su propio movimiento sin el escrutinio externo, «sin tener que aguantar cómo alguien cataloga el feminismo de radical o inusual, o que un señor nos diga cómo tiene que ser nuestro feminismo». Su intervención fue también un firme alegato de resistencia: «Cuando hablamos de feminismo, hablamos de devolver los derechos básicos a más de la mitad de la población. Ese es el debate que tenemos que dar sin dar un paso atrás».

La jornada inaugural destacó también por escenificar un frente común institucional por encima de colores políticos. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, clausuró el arranque del foro elogiando la perseverancia de las creadoras y la vigencia del provocador título del congreso.

López comparó la lucha por la igualdad con una carrera de fondo donde la meta aún se vislumbra a lo lejos, y dejó una reflexión tajante sobre el impacto del evento, destacando la «suerte de que todas las mujeres que opinan siguen siendo peligrosas. Peligrosas para quien piensa que la igualdad le estorba o le amenaza. Peligrosas para quien niega las discriminaciones o la violencia que aún soportan a diario».

Tras el acto inaugural el programa arrancó abriendo paso a las nuevas voces con el diálogo de las ganadoras del III Premio Opinión #MulleresQueOpinan, Alba Chaves Abelleira y Dores Tembrás Campos. Tomó el relevo la periodista de Diario de Pontevedra Alba Moledo Ucha, rescatando del olvido la figura histórica de la pionera María Luz Morales. Tras la pausa del mediodía, la jornada propone debates sobre los desafíos de la información y la desinformación con firmas de primer nivel como las de Carmela Ríos, de El País, cuya intervención arrancará en unos 45 minutos. El cierre de la jornada inaugural correrá a cargo de la escritora e investigadora Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo, que invitó al auditorio a repensar la devoradora relación contemporánea con el trabajo y la urgente necesidad de «liberar el tiempo propio».

Mañana el foro ensanchará sus márgenes para explorar temáticas inéditas en la historia del evento. La franja arrancará con la intervención de Nieves Domínguez Amil, periodista de La Voz de Galicia, y su análisis de la actualidad y los deportes en clave local, y dejará testimonios como el de Isabel Coello Cremades, creadora del pódcast La casa grande, que abordará cómo narrar y dar refugio a las historias de las supervivientes de maltrato.

Poco después, Sara Morales Fuentes, directora de la revista Efe Eme, analizará el papel de las mujeres dentro del periodismo musical. Ya por la tarde, tras las aportaciones sobre coordinación informativa de Eva Vázquez Lima y de Ebbaba Hameida Hafed, periodista de RTVE y de Reporteros sin Fronteras, la encargada de poner el broche de oro a esta novena edición será la periodista Helena Resano, un referente televisivo indiscutible que celebra este año dos décadas al frente de la actualidad en La Sexta.

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Este año el foro muestra una voluntad clara de desvirtualizar la red tejida en pandemia y afianzar la comunidad, intercalando talento gallego y estatal. Desde la salud mental analizada por Rebeca Yanke hasta una innovadora aproximación al amor y el deseo desde la óptica de Andrea Proenza, la programación de este fin de semana subraya un mensaje nítido: no hay territorio vedado para una mujer que decide tomar la palabra.