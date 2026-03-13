Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barro renueva el parque de Santo Antoniño

Barro renovará el parque infantil de Santo Antoniño con una inversión de 99.783,03 euros, financiada por el Plan +Provincia 2026. El proyecto modernizará el recinto con nuevos juegos, reorganización del espacio y arbolado para sombra natural, con el objetivo de mejorar el ocio, la convivencia y el uso familiar diario.

