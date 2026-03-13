Feminismo
Arranca la novena edición de «As mulleres que opinan son perigosas»
Hugo de Dios
Pontevedra
El Teatro Principal de Pontevedra vuelve a recibir hoy y mañana una nueva edición de la iniciativa «As mulleres que opinan son perigosas». El foro que reivindica el papel del periodismo y de las profesionales de la comunicación en un contexto marcado por la desinformación, celebra en la ciudad lerezana su novena edición. La cita, que se celebrará durante el día de hoy y mañana, abre esta nueva etapa manteniendo sus señas de identidad, la presencia de referentes del oficio, el protagonismo de periodistas gallegas y locales y un programa pegado a la actualidad. El encuentro reunirá de nuevo voces consolidadas y nuevas miradas sobre los retos del periodismo actual.
