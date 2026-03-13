Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasHeridos crucero frente a GaliciaRestricciones Hostelería VigoPodenco Abandonado MosMayor camping autocaravanas Galicia
instagramlinkedin

Feminismo

Arranca la novena edición de «As mulleres que opinan son perigosas»

Hugo de Dios

Pontevedra

El Teatro Principal de Pontevedra vuelve a recibir hoy y mañana una nueva edición de la iniciativa «As mulleres que opinan son perigosas». El foro que reivindica el papel del periodismo y de las profesionales de la comunicación en un contexto marcado por la desinformación, celebra en la ciudad lerezana su novena edición. La cita, que se celebrará durante el día de hoy y mañana, abre esta nueva etapa manteniendo sus señas de identidad, la presencia de referentes del oficio, el protagonismo de periodistas gallegas y locales y un programa pegado a la actualidad. El encuentro reunirá de nuevo voces consolidadas y nuevas miradas sobre los retos del periodismo actual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents