Abiertas las inscripciones para la ‘Volta a nado Illa de Tambo’

La Volta a nado Illa de Tambo-Concello de Poio abre hoy a partir de las 10.00 horas las inscripciones para su quinta edición, que se celebrará el próximo 26 de julio en Combarro. La prueba contará con tres distancias 1, 4.5 y 6 kilómetros y la organización, formada por Atlantic Extreme Sport y el Concello de Poio, prevé reunir a más de 300 nadadores en ele evento.

La travesía volverá a situar a la isla de Tambo como gran protagonista de una cita que busca consolidarse entre las competiciones de aguas abiertas más destacadas del panorama nacional. El recorrido corto, abierto a participantes desde 12 años, se disputará muy cerca de la plaza de A Chousa, mientras que las distancias largas rodearán el entorno de la isla.

Noticias relacionadas

La inscripción incluye, entre otros servicios, cronometraje electrónico, avituallamiento, asistencia médica, seguro y apoyo de embarcaciones y kayaks. Además, el día previo a la competición se organizará una visita guiada a Tambo con degustación de mejillones para los participantes en la prueba y sus acompañantes.