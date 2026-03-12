Memoria gráfica de Galicia
Taboada expone reproducciones de obras de Castelao en el Casino
S. R.
El Liceo Casino de Pontevedra será este mes escenario de una propuesta que invita a redescubrir a una de las figuras cumbre de la cultura gallega. El exparlamentario Roberto Taboada inaugurará el próximo día 16 una exposición dedicada a la obra de Alfonso Daniel Rodríguez de Castelao, brindando una oportunidad para acercarse al vasto legado artístico e intelectual del genio de Rianxo.
La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo día 31, se articulará a partir de una cuidada selección de reproducciones de obras originales, todas ellas pertenecientes a la extensa y valiosa colección privada que Taboada atesora sobre el autor.
Mediante estas láminas, los asistentes podrán sumergirse en el inconfundible trazo de Castelao, recorriendo la aguda crítica social, la profunda empatía y la identidad gallega que definen su producción gráfica.
