Taboada expone reproducciones de obras de Castelao en el Casino

El Liceo Casino de Pontevedra será este mes escenario de una propuesta que invita a redescubrir a una de las figuras cumbre de la cultura gallega. El exparlamentario Roberto Taboada inaugurará el próximo día 16 una exposición dedicada a la obra de Alfonso Daniel Rodríguez de Castelao, brindando una oportunidad para acercarse al vasto legado artístico e intelectual del genio de Rianxo.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo día 31, se articulará a partir de una cuidada selección de reproducciones de obras originales, todas ellas pertenecientes a la extensa y valiosa colección privada que Taboada atesora sobre el autor.

Noticias relacionadas

Mediante estas láminas, los asistentes podrán sumergirse en el inconfundible trazo de Castelao, recorriendo la aguda crítica social, la profunda empatía y la identidad gallega que definen su producción gráfica.