Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Homofobia

Sumar condena la última agresión en Pontevedra

R. P.

Pontevedra

Sumar Galicia condenó la agresión homófoba sufrida el pasado fin de semana por un joven en Pontevedra y pidió una respuesta firme de las instituciones ante los delitos de odio contra el colectivo LGTBI+, al considerar que este tipo de ataques reflejan que la LGTBIfobia sigue presente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents