Las Rías Baixas se impulsan en Málaga
La Diputación de Pontevedra promociona estos días la provincia en el Festival de Cine de Málaga para atraer rodajes y reforzar la marca Rías Baixas en el mercado nacional e internacional. La Film Commission mantiene reuniones con productoras y participa en foros sobre animación, coproducción e inteligencia artificial.
