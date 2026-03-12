Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Rías Baixas se impulsan en Málaga

La Diputación de Pontevedra promociona estos días la provincia en el Festival de Cine de Málaga para atraer rodajes y reforzar la marca Rías Baixas en el mercado nacional e internacional. La Film Commission mantiene reuniones con productoras y participa en foros sobre animación, coproducción e inteligencia artificial.

