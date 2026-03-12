Redes y aparejos, también al alza

El problema tampoco acaba en el depósito. Iago Tomé avisa de que la subida del petróleo ya se nota en las redes y en los derivados del plástico, dos gastos que pesan especialmente en un oficio con márgenes estrechos y mucha dependencia del material. El sobrecoste no se queda en la energía y termina filtrándose también a mercancías, repuestos y aparejos que llegan de fuera.

Ese encarecimiento añade una nueva presión a embarcaciones que ya venían tocadas por el parón del invierno. En la pesca de bajura, cualquier aumento en redes, cabos, plásticos o piezas de recambio acaba teniendo un efecto directo sobre la rentabilidad, sobre todo en un momento en el que muchas salidas siguen pendientes de recuperar el ritmo perdido durante semanas de mal tiempo.

A esa presión económica se suma la incertidumbre sobre cómo llega el recurso después de tantos temporales. Domínguez insiste en que todavía es pronto para comprobarlo con certeza, pero en el sector existe la sensación de que hasta recuperar una salida más regular no habrá una foto real de la campaña. Tomé sí apunta a un efecto visible de tanta lluvia, ya que cuando el agua está «muy dulce» el pescado se va a más profundidad en busca de salinidad, lo que complica todavía más la faena.