El PSOE alerta de unas cuentas basadas en la subida fiscal en Cotobade

El Grupo Municipal del PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade ha votado en contra del presupuesto municipal para 2026 al considerar que «se trata de un documento continuista, con una presión fiscal mayor sobre los vecinos y con un nivel de inversión real muy limitado».

La portavoz socialista, Ana Couto, cuestionó que el gobierno local presuma de presentar «el presupuesto más alto de la historia cuando ese incremento se explica fundamentalmente por las subidas fiscales aplicadas en los últimos años».

«El presupuesto crece porque se incrementaron todos los impuestos y tasas municipales, se duplicó la tasa de la basura en dos años y comenzó a exigirse la tasa de alcantarillado. Así es muy fácil hacer el presupuesto más alto de la historia: haciendo que los vecinos paguen más», señaló.

Desde el PSdeG-PSOE también se puso el foco en el «elevado peso del gasto de funcionamiento, ya que la mayor parte del presupuesto se destina la personal y servicios corrientes, mientras que la inversión real sigue siendo reducida». Otro de los aspectos criticados por los socialistas fue el modelo de subvenciones municipales Según explicó Couto, «muchas de las ayudas continúan concediéndose de manera nominativa, sin convocatoria pública, lo que provoca que muchas entidades y colectivos del municipio no tengan las mismas oportunidades».