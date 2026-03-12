Proyectan en Sanxenxo y Moraña mejoras en dos viales provinciales

La Diputación ha iniciado las obras de mejora de la seguridad vial en la margen derecha de la carretera provincial EP-9206 Portonovo-Vichona, con una inversión de cerca de 154.000 euros. La actuación mejorará las condiciones de un tramo de 380 metros de esta carretera, entre los puntos kilométricos 0,100 y el 0,480, en un plazo aproximado de ejecución de tres meses.

Tal y como explicó la diputada provincial Belén Cachafeiro, con estas obras se pretende mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de la carretera, mediante la ejecución de una acera para facilitar el tránsito peatonal. Además, se renovará la capa de rodaje mediante una nueva capa de hormigón y la señalización viaria afectada por las obras.

La actuación se complementará con el cambio de las losetas rotas y hundidas por hormigón colorado, en el tramo de acera existente y en continuidad con el nuevo tramo que se va a ejecutar, y también con una nueva red de saneamiento de aguas pluviales, mediante tuberías de PVC, y pozos y saneamiento.

Noticias relacionadas

La Diputación también trabaja en la carretera provincial EP-0503 Mané-Rebón, en Moraña, en la que invertirá cerca de 1,4 millones de euros para mejorar la seguridad vial en un plazo aproximado de doce meses. Permitirá ensanchar y mejorar la seguridad entre el punto kilométrico 2,300 y el 3,624. Para ello se ampliará el ancho de la sección transversal de la vía hasta los 7 metros con dos carriles de 3 metros, uno para cada sentido, y arcenes de 0,5 metros en ambos lados. Se corregirá el trazado de diversas curvas peligrosas Además se renovará el firme en la totalidad de los 1.324 metros de actuación y, con respeto al puente sobre el río Gundeiro, se ejecutará uno nuevo, con dos carriles de tres metros, uno para cada sentido, y arcenes de 0,5 metros en ambos lados.