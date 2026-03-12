El premio Liberación de Marín, a la Asociación Museo do Mar

«Un firme compromiso con nuestra identidad marinera, una recuperación paulatina y valiosa de su patrimonio material e inmaterial, la difusión continúa de los valores asociados a las gentes del mar y una enorme capacidad de dinamización y conexión con las nuevas generaciones». Esos son, entre otros, los méritos que sostienen que el Premio Liberación de Marín vaya a recaer este año en la Asociación Museo do Mar de Marín, una entidad cultural y social que desde su creación desarrolla un intenso trabajo orientado a preservar la historia marítima de la villa con iniciativas que permiten rescatar testigos, documentos y objetos vinculados al mar.

El jurado acordó ayer el premio tras la reunión mantenida en el Concello. Estuvo compuesto por la alcaldesa, María Ramallo; la concejala de Cultura, Marián Sanmartín; el representante del PSdG, Manuel Pazos; el impulsor del Día da Liberación a través de la antigua asociación Ademar, Manuel Torres Viqueira; y el periodista y cronista local, Julio Santos Pena.

La actividad anual de la asociación es intensa. A lo largo de todo el año realizan actos e impulsan iniciativas de todo tipo con las que divulgar el patrimonio material e inmaterial unido al mar, elemento que configura la identidad de nuestra villa. Además de recuperar piezas marítimas de gran relevancia y custodiar las que ya tienen en el Museo, ubicado en la Rúa Concepción Arenal, 2, la asociación organiza anualmente un homenaje a las mujeres y hombres del mar en la antigua dársena de chalanas del puerto y están inmersos en la organización del III Festival Cine do Mar, una apuesta por el audiovisual con el mar como telón de fondo, que además de llegar también al público escolar, combina actividades paralelas como un showcooking con productos del mar o la Xuntanza Mariñeira, con exhibición de embarcaciones tradicionales, o la visita a puntos de interés como la Illa de Ons, la de Tambo o San Simón.

Por todo ello, el jurado considera que está «sobradamente justificado que una asociación tan activa como la del Museo do Mar sea reconocida a través de un premio que precisamente busca por en valor a aquellos que realizan un trabajo esencial a nivel cultural, educativo, científico e investigador, incrementando el patrimonio cultural del municipio».

Está previsto que los actos de conmemoración del Día da Liberación, que se celebra el 4 de abril para recordar la hazaña de Juan Gago de Mendoza y las Alarmas do Morrazo al reconquistar la villa de las tropas invasoras francesas, se celebren pasada la Semana Santa, ya que la propia efeméride coincide con el Sábado Santo.

Se hará la tradicional ofrenda floral delante del monolito ubicado en Serafín Tubío y después se procederá al acto de entrega del Premio en el salón de actos del Museo Municipal Manuel Torres.