Pontevedra y O Salnés reduce los pacientes pendientes de operar a 4.555, pero los días que esperan suben a 66,4

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés cerró el año 2025 con 4.555 pacientes en lista de espera quirúrgica y una demora media de 66,4 días, según los datos presentados este jueves por el gerente, José Flores, y la directora asistencial, Yolanda Sanduende, quienes enmarcaron estas cifras en un contexto de aumento general de la actividad sanitaria y de una demanda asistencial cada vez mayor. Son 270 pacientes en dicha lista menos que en junio, cuando se ofreció el anterior balance oficial de cifras, pero la espera aumentó en ocho días. Es decir, en junio de 2025 eran 4.825 pacientes aguardando y 58,5 días de espera media.

Antes de detallar los datos de demora, ambos responsables quisieron subrayar el volumen de trabajo asumido por el sistema público durante el último año. En 2025, el área realizó más de 27.000 intervenciones quirúrgicas, lo que supone un incremento del 2%; superó las 560.000 consultas externas, con una subida del 4,2%; y efectuó más de 420.000 pruebas diagnósticas o terapéuticas, un 3,5% más. Traducido al día a día, esto significa que en una jornada media se realizan más de 100 operaciones, más de 2.000 consultas y más de 1.500 pruebas.

En el apartado quirúrgico, la demora media fue superior en el distrito de Pontevedra, con 69,4 días, frente a los 48,2 días del distrito de O Salnés. Por especialidades, Traumatología registra el mayor tiempo de espera, con 79,9 días, seguida de Oftalmología y Otorrinolaringología, ambas con 66,3 días. Las dos primeras experimentan importantes incrementos respecto al pasado mes de junio: Traumatología con 20 días más de espera (antes eran 59,9) y Oftalmología con 12,5 más (antes eran 53,8). Por el contrario, Otorrinolaringología baja en tres días (antes eran 69,2 días).

En cuanto a las menores demoras corresponden actualmente a Dermatología, con 32,1 días, y Ginecología, con 33 días.

La mitad de los pacientes que esperan por una operación en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés corresponden a los servicios de Oftalmología (1.253) y Traumatología (1.078), ya que suman juntos 2.331 pacientes en lista, el 51% de ese total de 4.555. Les siguen, a cierta distancia, las especialidades de Cirugía General y Digestiva, con 888 pacientes esperando, y Urología, con 519.

Los responsables del área destacaron también la situación de las intervenciones catalogadas como prioridad 1, es decir, las que deben resolverse en menos de 30 días. En estos casos, la demora media se sitúa en 7 días en el conjunto del área, con 8 días en Pontevedra y 11,5 en O Salnés.

Consultas en especialidades

En cuanto a las consultas externas, la lista de espera alcanza los 26.504 pacientes, con una demora media de 67,7 días. Pontevedra vuelve a situarse por encima de la media, con 69 días, mientras que O Salnés presenta 64,1 días. Comparando de nuevo estas cifras con las del informe previo del pasado mes de junio, resulta un ligero incremento de pacientes, ya que hace seis meses había 26.422, así como de tiempo de espera, puesto que antes eran 61,8 días. En este último caso, ambos distritos suben: en Pontevedra de 62,3 días a los actuales 69 y en O Salnés de 60,3 días a los actuales 64,1.

Las especialidades con mayores tiempos de espera son Neurología, con 126,4 días; Traumatología y Urología, ambas con 82,4 días, y Oftalmología, con 72,8 días. Traumatología, Oftamología y Otorrinolaringología han empeorado notablemente, ya que hace medio año tenían 58,6 días de espera, 44,2 y 42,8, respectivamente.

En el extremo opuesto se sitúan Oncología, con 11,7 días; Neumología, con 12,4; Medicina Interna, con 16,7; Cardiología, con 17,2, y Psiquiatría, con 17,8 días.

Pruebas médicas

Respecto a las pruebas diagnósticas, el área sanitaria informó de una demora media de 48,3 días en las de tipo radiológico, 56,7 días en pruebas endoscópicas y 21,8 días en electrofisiología. En las radiológicas, el número de pacientes en espera se mantiene básicamente, ya que son 5.956, frente a los 5.980 de hace medio año. Pero sí aumenta el tiempo de espera medio, de 40,7 días a los actuales 48,3.

La resonancia magnética es la que más lista de personas tiene, con 1.269 pacientes, seguida de la ecografía musculoesquelética, con 997, y la ecografía abdominal, con 966. Pero los tiempos de espera más elevados son para la ecografía de mama (92,1 días).

Mayor demanda sanitaria

Durante la comparecencia, José Flores y Yolanda Sanduende atribuyeron el incremento sostenido de la actividad a una combinación de factores, entre ellos el envejecimiento de la población, la mayor presión asistencial, la extensión de los cribados y diagnósticos precoces, y la incorporación de nuevas técnicas y tratamientos. Frente a ello, aseguraron que el área está utilizando “todos los recursos disponibles” para mantener e incrementar la actividad, tanto por la mañana como por la tarde.

Entre las medidas adoptadas para contener las listas de espera, la dirección citó la actividad ordinaria en horario vespertino en varias especialidades, los “deslizamientos” de actividad de la mañana a la tarde y el uso coordinado de todos los quirófanos del área, tanto en Pontevedra como en O Salnés. José Flores puso como ejemplo el refuerzo de personal en anestesia: si hace tres años había 29 anestesistas en plantilla, en la actualidad son 48, un aumento que, según remarcó, ha permitido elevar la capacidad quirúrgica.

Pese a ese esfuerzo, la gerencia admitió que siguen existiendo especialidades con dificultades de cobertura, especialmente Urgencias, Neurología y, en menor medida, otras como Psiquiatría o algunas áreas diagnósticas. En el caso concreto de Neurología, se explicó que el servicio ha sido reforzado tanto en número de especialistas como en la organización de la asistencia, con herramientas como la teleconsulta con Atención Primaria para resolver dudas clínicas y evitar derivaciones innecesarias. Aun así, el servicio arrastra una demora acumulada “que está costando deshacer”.

Flores insistió además en que el área sanitaria mantiene contenidas las derivaciones a la sanidad privada. Según indicó, el porcentaje de cirugía derivada está por debajo del 2%, y en estos primeros meses de 2026 incluso se estaría derivando menos que en el mismo periodo del año pasado. “Todo lo que se puede hacer en el ámbito público, siempre defendemos que se haga en el ámbito público”, sostuvo. En ese contexto, recordó que el Hospital Quirón forma parte del dispositivo asistencial del área mediante concierto, pero como recurso complementario.

Desvío de pacientes y huelgas

Otro de los factores que, según la gerencia, lastran la recuperación de la actividad son las huelgas médicas. Flores cifró en 345 las intervenciones quirúrgicas que dejaron de realizarse en 2025 por este motivo, una pérdida que, aunque parte de la actividad se recupera después, acaba teniendo reflejo en los datos finales. En Atención Primaria, añadió, el seguimiento actual de los paros está suponiendo la cancelación de más de 200 consultas al día en el conjunto del área, una bolsa de actividad pendiente que también termina impactando en el sistema.

Noticias relacionadas

En la comparecencia también salió a relucir la diferencia de espera entre Pontevedra y O Salnés. Sobre la aceptación por parte de los pacientes de ser intervenidos en el Hospital do Salnés, los responsables señalaron que existe de todo: desde personas que prefieren operarse más cerca de su domicilio hasta otras que aceptan sin problema y quedan satisfechas con la atención. José Flores defendió que el hospital comarcal ofrece un entorno con menor presión asistencial y recordó que, en muchas ocasiones, son los mismos profesionales de Pontevedra quienes operan allí por la tarde.