Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo, en la zona de precios máximos de venta

El Diario Oficial de Galicia publicó la resolución por la que se hace público un acuerdo de la Xunta que fija los precios máximos de venta y renta de las viviendas protegidas de promoción pública, con dos zonas geográficas diferenciadas.

En concreto, el acuerdo, que fue aprobado en el Consello el pasado 23 de febrero, modifica un acuerdo anterior (de 2024) relativo a estos precios para primera o posteriores transmisiones.

En general, los precios máximos de venta en primeras y posteriores adjudicaciones para la zona 1 son de 1.717,2 euros por metro cuadrado de superficie útil y de 1.464,75 euros para la zona 2. Existen deducciones aplicables que especifica la resolución y diversas casuísticas.

Los ayuntamientos de la comarca incluidos en la zona 1 son Pontevedra, Marín, Poio, y Sanxenxo. El resto de la comarca aparece en la zona 2, mientras que en la primera también aparecen otros de la provincia como A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Ponteareas, Pontecesures, , Redondela, Tui, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa y Vigo.

También figuras en esa misma categoría las demás ciudades gallegas.