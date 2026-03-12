Nicky Jam, nueva confirmación del Costa Feira
El cantante estadounidense actuará en Sanxenxo el 3 de agosto
Tras Rusowsky y Taburete, el Costa Feira acaba de anunciar a un nuevo artista para el festival de este verano. Nick Rivera Caminero, más conocido por su nombre artístico Nicky Jam, actuará este próximo 3 de agosto de 2026 en Sanxenxo.
Si tú no estás, Travesuras, El Amante, Yo no soy tu marido o El Perdón, entre otros temas del cantante estadounidense, sonarán a todo volumen en una velada. Desde la organización del evento confirmaron también que la venta de entradas se abre esta misma mañana, a las 12.00 horas, a través de su página web.
Hasta el momento, la organizadora solo confirmó tres artistas, pero tomando como referencia las anteriores ediciones, deberían faltar, como poco, otros tres artistas o grupos.
