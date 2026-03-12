Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanxenxo

En marcha el obradoiro infantil de Semana Santa

R. P.

Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo abre hoy jueves el plazo de inscripción para el Obradoiro de Semana Santa que se celebra del 30 de marzo al 2 de abril, en horario de 9.00 a 14.30 horas. La Concejalía de Educación suma, por primera vez, esta actividad, pensada para niños de entre 3 y 12 años, al plan anual de conciliación municipal.

Las plazas son limitadas y tienen un precio de 20 euros para empadronados y 25 euros para no empadronados. El plazo de inscripción se cierre el 20 de marzo a las 14.00 horas y se adjudicarán por orden de inscripción.

Una vez hecho el pago deberá formalizarse la inscripción preferiblemente en la sede electrónica del O.A Terra de Sanxenxo: https://terradesanxenxo.sedelectronica.gal (es necesario disponer de DNIe, certificado digital y/o los sistemas de claves concertadas de Cl@ve) o de manera presencial en el registro del Concello.

