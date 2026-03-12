Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde a un campamento turístico

Medio Ambiente autoriza un proyecto con tiendas y caravanas

R. P.

La Xunta ha dado luz verde ambiental al proyecto para la construcción de un campamento de turismo en la parroquia de Borela, en Cerdedo-Cotobade. El fin del promotor es implantar un nuevo establecimiento hostelero en el municipio con diez tiendas de tipo glamping y 15 parcelas para autocaravanas, con una capacidad para 100 plazas. Según la consellería, «no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto, siempre que se cumpla con los condicionantes fijados».

