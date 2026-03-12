Dos heridos en una colisión en Cuntis
Ocurrió sobre las 9.00 horas en la parroquia de San Mamede de Piñeiro con un SUV y una furgoneta implicados
R. P.
Pontevedra
Dos personas han resultado heridas en la mañana de este jueves en Cuntis al colisionar un SUV y una furgoneta en la parroquia de San Mamede de Piñeiro.
Uno de los lesionados es la conductora y única ocupante del SUV, por el impacto del airbag en el pecho, mientras que en la furgoneta viajaban tres personas y una de ellas fue evacuado a un centro sanitario de Pontevedra, según informa Emerxencias de Cuntis.
El accidente ocurrió poco después de las 9.00 horas en un cruce del lugar de Soutelo de la parroquia de San Mamede de Piñeiro.
Además de efectivos del servicio municipal de Emerxencias de Cuntis, acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniestro, así como sanitarios del 061.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés