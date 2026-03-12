Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los días 2, 3 y 4 de abril

La feria de oportunidades será en la Praza do Mar

R. P.

Sanxenxo

El alcalde, Telmo Martín, presidió ayer la Mesa Local de Comercio en la que se dio luz verde a la Feria de Oportunidades que organiza Entretendas CCU y con la que colabora el Concello de Sanxenxo. También participaron el concejal de Turismo, Juan Deza; y los representantes de los mercados de abastos de Sanxenxo y Portonovo, Egidio Barral Castro y Loli Pérez Alarcón, y de Entretendas CCU, Conchi Horro, así como el representante de Comercio de la Xunta, Fernando Vicente Davila, que participó por videoconferencia.

La cita estrenará este año ubicación en la Praza do Mar los días 2, 3 y 4 de abril coincidiendo con Semana Santa. Serán en total 18 casetas con distintos artículos, desde ropa, calzado, alimentación y complementos. La feria es ya un clásico en la programación de actividades de Entretendas en los que habrá importantes descuentos.

