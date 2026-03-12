La «exposición de mujeres artistas con mayor trayectoria de Europa», en Marín

Nacida en el año 1992 en el Ateneo Santa Cecilia de Marín con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la exposición ‘Voilà la Femme’ alcanza en estas semanas su 33 edición, con las alumnas de la Facultad de Belas Artes como principales protagonistas. Presentada por su comisaria, Celeste Garrido, como la «exposición de mujeres artistas con mayor trayectoria de Europa», reúne en esta edición las creaciones de 17 artistas, la mayor parte estudiantes de este centro del campus de Pontevedra. Lo hace además con la novedad de contar en esta ocasión con dos sedes, el propio Ateneo y el Museo Municipal Manuel Torres, en las que podrá visitarse hasta el 27 de marzo.

Inaugurada la pasada semana, se trata de una muestra que «da visibilidad a las mujeres artistas, generalmente recientemente escalonadas y vinculadas de alguna manera con Galicia», señala Garrido, artista y colaboradora del grupo de investigación ES2 de la Facultade de Belas Artes. Fue precisamente su coordinadora, la catedrática Yolanda Herranz, la que dio nombre a una exposición impulsada por Antón Castro y Antón Sobral con el propósito de poner de relieve que «tanto en el arte como en cualquier otra disciplina, no se puede excluir la mitad de la población», como recuerda su comisaria. Garrido asumía en 1998 el comisariado de esta muestra colectiva, abogando por una «apuesta firme por el arte emergente». Coordinada este año por Abril Iglesias y promovida con la colaboración del Concello de Marín, se trata de una exposición que busca ahondar en «aspectos directamente vinculados con los intereses de las artistas mujeres, como son las cuestiones de igualdad y género».

Cuestiones como el género, la sexualidad, el cuerpo o los cuidados se hacen presentes en una muestra en la que las obras son seleccionadas en una convocatoria pública a lo que concurren con frecuencia un buen número de estudiantes de Belas Artes. Esto, subraya Garrido, convierte ‘Voilà la Femme’ «en un evento a través del que se consigue dar visibilidad a un gran número de artistas jóvenes». Así, entre las protagonistas de esta edición se encuentran estudiantes del Máster en Creación Artística Contemporánea como Jimena Arenas, cuya línea de investigación se estructura en una «sensibilidad posnaturalista»; María Paulina Petz, quien busca «definir el mundo a su alrededor a través del filtro de la abstracción», o Mencía González, quien inspira su obra en el arte religioso y en la fantasía. También alumna de este máster, Sara González conecta en sus obras familia, memoria y agricultura, mientras que Martina Migliarini busca plasmar «su propia psique» en una obra de «carácter simbolista», señalan las responsables de la exposición. Rolina Ferru, por su parte, aporta una pieza resultado de su investigación sobre el «camino del inconsciente», mientras que la estudiante de doctorado Alejandra Pardo presenta unas fotografías nocturnas con las que trata de «captar esa vulnerabilidad que se siente en la oscuridad al ser percibida como mujer en la calle».

Estudiante del Grado en Belas Artes, Laura Paz suma a esta exposición una serie «que recorre el cuerpo como se fuera un archivo», mientras que la también alumna de esta titulación Carlota Montes acerca su trabajo en el campo del retrato y Mariña Rey explora a través de la ilustración «el poder narrativo de las imágenes». Alba Pino Gregores y Taro proponen una acción centrada en la idea de la colaboración, mientras que Aldara Rodríguez emplea el hogar como base para una reflexión «sobre lo íntimo y los afectos». A sus propuestas se suman las obras de artistas también formadas en Bellas Artes como Susana Beatriz de Castro, quien aborda el hogar «como un lugar ambivalente de crecimiento y recogimiento», y se completa con las propuesta de Yanina Sgro y Xoana Penas, así como con el abordaje sobre la identidad, el género y la sexualidad de Ise Rodríguez.