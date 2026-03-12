El empresario que da nombre a uno de los edificios del Museo de Pontevedra
Un libro recoge la trayectoria de José Fernández López, fundador de Zeltia y mecenas del museo pontevedrés
N. D.
El Museo de Pontevedra acoge este viernes, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'José Fernández López (1904-1986) Un empresario sin miedo al riesgo', escrito por Marisa Gallero y que recoge la trayectoria del fundador de empresas como Zeltia y Pescanova y que fue mecenas del museo pontevedrés, a uno de cuyos edificios centrales da nombre.
Este 2026 se cumplen 40 años de su fallecimiento. Nacido en Lugo, es hijo adoptivo de Porriño y de Pontevedra, título con el que fue distintiguido en octubre de 1974.
Además de su trayectoria empresarial, financió la Misión Biológica de Galicia, en Salcedo, dirigida por Cruz Gallástegui bajo la tutela de Miguel Odriozola.
Además, José Fernández fue un gran mecenas del Museo de Pontevedra, del que fue nombrado patrono honorario.
En 1964 financió con 300.000 pesetas la cesión de los derechos "de todas las obras que están depositadas" en el Museo de Alfonso Daniel Rodríguez castelao para que su viuda Virxinia Pereira "pueda vivir los pocos años que le quedan sin privaciones de lo indispensable".
Y a finales de 1965 estuvo terminado el nuevo edificio del Museo, financiado por el empresario que, por acuerdo unánime del Patronato, se le designó con sus apellidos, Edificio Fernández López.
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- Pontevedra adjudica por 3,1 millones el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro
- Os Palleiráns: «Queremos ser los Rolling Stones gallegos»
- Rueda y Ramallo revisan planes por cerca de 8 millones de euros
- La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés