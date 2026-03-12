Empiezan las obras de emergencia en el CEIP A Xunqueira I tras los temporales

La Xunta de Goberno de Pontevedra adjudicó este jueves a Viaqua las obras de emergencia en el sistema de saneamiento municipal del CEIP A Xunqueira I, una actuación con la que el Concello busca reducir el riesgo de nuevas inundaciones en el centro escolar tras los episodios registrados durante este invierno. La intervención cuenta con un presupuesto de 135.213,23 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La alcaldesa en funciones, Eva Villaverde, explicó que la medida responde a los problemas detectados durante los últimos temporales, que provocaron anegamientos en distintas dependencias del colegio. «Durante todos estos temporales y la climatología que tuvimos en estos últimos tiempos se produjeron inundaciones en el centro», señaló, precisando que el Concello estudió las causas de esa situación.

Según indicó, los técnicos concluyeron que existía «un problema de cotas» en el sistema de recogida de aguas pluviales. Por ello, la solución pasará por elevar el nivel de las tuberías «lo máximo posible» para mejorar la evacuación del agua y disminuir así el riesgo de futuras inundaciones.

Villaverde subrayó que esta actuación se desarrollará de forma coordinada con la Xunta, que ya inició obras en el interior del recinto. La comunidad educativa, añadió, ya ha sido informada de una intervención que se considera prioritaria después de que este invierno se registrasen filtraciones y acumulaciones de agua que afectaron a varias estancias, desde el pabellón hasta el comedor y los accesos exteriores. La nueva obra municipal se suma además a otra actuación ya contratada por el Concello a la empresa Naturgalia, consistente en la construcción de una pasarela elevada para facilitar el acceso del alumnado al pabellón del centro.

Noticias relacionadas

El objetivo de esta colección de medidas pasa por evitar que vuelvan a repetirse las inundaciones en el colegio pontevedrés.