Diez gallegas que fueron silenciadas

El Pazo provincial de Pontevedra acogerá desde el próximo lunes 16 de marzo la exposición MULLER10, dedicada a visibilizar a diez mujeres de la cultura gallega que sufrieron marginación y silencio. La iniciativa, incluida en la programación del 8M de la Diputación, estará abierta al público hasta finales de este mes.

