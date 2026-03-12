Detenidas tres personas por la presunta agresión homófoba a un joven en Pontevedra

La Policía Nacional detuvo este miércoles a tres personas por su presunta implicación en una agresión homófoba a un joven ocurrida en la calle Doña Teresa de Pontevedra durante la madrugada del pasado domingo. Entre los arrestados figura el supuesto autor material de la paliza, además de otras dos personas que habrían colaborado en distinto grado. Con estas detenciones, el caso queda en principio esclarecido, a la espera de lo que determine la investigación judicial.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha informado de estas detenciones, añadió que "lo primero que quiero hacer es desear que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", Admite que el odio es un "problema grave" de la sociedad. Este odio hacia las personas por su orientación sexual resulta "intolerable, rancio, zafio y condenable", ha sentenciado el subdelegado

Los tres pasan este jueves a disposición judicial, en el inicio de un procedimiento que deberá concretar el alcance de los hechos y la responsabilidad de cada uno de los implicados.

El caso ha generado una fuerte reacción al tratarse de una presunta agresión vinculada al odio por orientación sexual, un tipo de violencia que sigue provocando preocupación por su gravedad y por su repercusión social.

Losada ha reiterado que la sociedad tiene el deber de "rechazar y castigar a quien se cree con el derecho a insultar, a discriminar o a agredir a personas del colectivo LGTBI" y reprobar a aquellos que "alientan o disculpan" esa violencia.

Pontevedra, ha afirmado Abel Losada, es una ciudad "extraordinariamente segura", pero ha reconocido que "incluso en los entornos más tranquilos" suceden hechos "puntuales" que alteran la convivencia entre los ciudadanos.

"Quiero expresar mi solidaridad y simpatía hacia la persona agredida y el deseo de que el procedimiento judicial que se abre permita que se sientan reparados y resarcidos", ha concluido Losada, que ha agradecido a la Policía que haya actuado "con prontitud y eficacia".

Los hechos ocurrieron a las 8.45 horas del domingo a las puertas de un establecimiento de hostelería situado en la Rúa Doña Teresa, en pleno casco histórico.

Además del testimonio presentado ante la policía, una testigo difundió en redes sociales un vídeo en el que ofrece su versión de lo ocurrido. En la grabación explica que ella y su amigo se encontraban en el lugar «tranquilamente, sin hablar con nadie ni molestando a nadie», cuando un grupo de jóvenes, de alrededor de 20 años, comenzó a increparles.

Según su relato, los presuntos agresores les manifestaron que les molestaba su presencia en la zona y les exigieron que abandonasen el lugar. «Decían que les molestaba que estuviéramos allí y nos exigían que nos fuéramos», afirma.

«En ese momento comenzaron los insultos y su actitud se volvió cada vez más agresiva y claramente homófoba», afirma la testigo en el vídeo difundido.

La misma testigo sostiene que, ante el aumento de la tensión, decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara del lugar «porque temía que aquello acabara mal» y empezó a grabar con el móvil.

Siempre según su versión, el grupo de jóvenes comenzó entonces a amenazar con ir a por él. «Él ya se estaba marchando cuando varios de ellos salieron corriendo detrás de él. Yo les gritaba que, por favor, pararan, pero le alcanzaron, le golpearon brutalmente, le tiraron al suelo y le rompieron la nariz», relata.

Tras la agresión, la víctima logró incorporarse y, junto a su acompañante, huyó del lugar corriendo. El testigo concluye su relato lamentando que «en 2026 todavía hay personas que creen que pueden atacar a alguien por su orientación sexual».