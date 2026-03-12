La demanda de inmuebles públicos sigue al alza

La demanda de viviendas públicas y protegidas sigue al alza en Pontevedra y ayer se llegaba a 1.957 familias anotadas ayer en el Rexistro oficial, que se actualiza diariamente. Son cincuenta solicitantes más que hace apenas un mes, ya que en las últimas semanas se ha disparado la cifra, probablemente ante el aluvión de planes anunciados y puestos en marcha por el IGVS y Vipugal, la empresa pública creada por la Xunta para promover estos pisos.

En apenas un año, desde febrero de 2025 hasta ahora, la demanda ha crecido un 90%, ya que entonces eran 1.029 los anotados. En solo doce meses hay casi mil familias más, a una media de 77 nuevas cada mes. De este modo la urbe del Lérez es la tercera con mayor número de solicitantes, solo por detrás de Vigo y A Coruña

De los 1.957 solicitantes en la ciudad, el 91% (1.778), piden una vivienda de promoción pública (VPP), por lo que las previsiones autonómicas apenas cubrirían el 20% de esa demanda.

Noticias relacionadas

En el resto de la comarca también hay planes similares en municipios como Sanxenxo y Marín, lo que también ha disparado la demanda. El caso más llamativo es el de la villa turística. Hace un año apenas eran 36 las familias anotadas en el Rexistro. Ahora son unas noventa, un 150% más. Ya en su día el Concello advertía de que aquella demanda no era real y sospechaba que era mucho mayor, pero sin reflejarse en las listas oficiales. La Xunta ya tiene en marcha un proyecto de 25 VPP en Noalla y otro de 40 en la Rúa das Cunchas, al pie de la playa de Silgar.