Conflicto en Oriente Medio
Convocan en la ciudad una concentración para exigir el fin de la guerra
La protesta está organizada por PararLaGuerra para el sábado a las 12.00 en la plaza de España
La plataforma PararLaGuerra ha convocado para este sábado, 14 de marzo, una concentración en la plaza de España para reclamar el fin de la guerra en Oriente Medio y llamar la atención sobre la crisis humanitaria que sigue golpeando a Gaza. La cita será a las 12.00 horas y forma parte de una movilización simultánea en distintas ciudades gallegas y del resto del Estado.
Los portavoces del colectivo en Pontevedra, Víctor Pedreira y María Luisa Martínez, presentaron ayer la convocatoria y explicaron que la protesta amplía ahora su foco inicial por la extensión del conflicto en la región. La plataforma quiere poner el acento en la nueva escalada bélica registrada desde finales de febrero, con la ofensiva sobre Irán y sus consecuencias humanas, materiales y geopolíticas, aunque insiste en que la situación en Palestina continúa siendo uno de los ejes centrales de la denuncia.
Durante la presentación, los convocantes incidieron en la gravedad de la situación en Gaza y Cisjordania, apoyándose en cifras de Naciones Unidas sobre víctimas mortales, desapariciones y destrucción de infraestructuras básicas. También alertaron del deterioro de la asistencia sanitaria y alimentaria, en un contexto marcado por la reducción de la actividad de organizaciones humanitarias. A ese escenario suman además las repercusiones internacionales del conflicto, entre ellas el cierre del estrecho de Ormuz y su efecto sobre los precios de la energía y el transporte aéreo.
El manifiesto de la plataforma rechaza tanto el recurso a la guerra como al régimen iraní de los ayatolás y reclama una salida basada en el Derecho Internacional y en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. La convocatoria de Pontevedra se repetirá al mismo tiempo en otras ciudades gallegas y españolas con el objetivo de exigir una salida diplomática y el cese de las hostilidades.
