Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

Parque natural

El BNG solicita un plan integral para dinamizar el parque de Castiñeiras

Cree que aún deben explotarse mejor las potencialidades del entorno

R. P.

Marín

El BNG de Marín insta a la Xunta a liderar la puesta en marcha de un plan integral de conservación, mantenimiento y dinamización del Parque de la Naturaleza de Castiñeiras. La portavoz municipal del BNG, Lucía Santos Omil, manifiesta que «sigue faltando un proyecto integral de conservación, protección y dinamización de este espacio natural y cultural, por lo que defiende que la Xunta asuma un papel activo de responsabilidad en la elaboración de un plan integral que permita poner en valor todas las potencialidades que tiene este espacio».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents