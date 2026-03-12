El BNG solicita un plan integral para dinamizar el parque de Castiñeiras

El BNG de Marín insta a la Xunta a liderar la puesta en marcha de un plan integral de conservación, mantenimiento y dinamización del Parque de la Naturaleza de Castiñeiras. La portavoz municipal del BNG, Lucía Santos Omil, manifiesta que «sigue faltando un proyecto integral de conservación, protección y dinamización de este espacio natural y cultural, por lo que defiende que la Xunta asuma un papel activo de responsabilidad en la elaboración de un plan integral que permita poner en valor todas las potencialidades que tiene este espacio».