Baile de época en el Liceo Casino

El Liceo Casino de Pontevedra celebrará el 21 de marzo una Cena Baile inspirada en los años 20. El Salón Noble acogerá una velada única que incluirá cóctel, menú temático, intriga y, por supuesto, el baile posterior. La cita, con aforo limitado y etiqueta obligatoria de época, tendrá un precio total de 37 euros. El plazo de inscripción cierra el próximo miércoles.