Un alcalde ante el Banco Mundial

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, continuó ayer en Washington su participación en el congreso internacional Transforming Transportation, organizado en la sede del Banco Mundial, una cita en la que la ciudad volvió a presentar su modelo urbano ante responsables públicos, especialistas y representantes llegados de distintos países.

La jornada estuvo centrada en la actividad del congreso, donde el regidor pontevedrés aprovechó las horas previas a su intervención para asistir a otras ponencias, recorrer los espacios de encuentro entre participantes e intercambiar impresiones con asistentes y expertos vinculados al ámbito de la movilidad. Según explicó, una de las claves del trabajo que desarrolla Pontevedra pasa también por escuchar experiencias de otros lugares y recoger ideas que puedan resultar útiles para seguir mejorando la ciudad.

Lores intervino por la tarde en la última sesión de la segunda jornada del foro, en un panel centrado en la movilidad activa. El alcalde defendió de nuevo el modelo pontevedrés en un encuentro que reunió a personas llegadas de numerosos países y en el que la Boa Vila volvió a aparecer como uno de los ejemplos internacionales de transformación urbana ligada al peatón, la seguridad vial y la calidad de vida.

Durante su estancia en el Banco Mundial, el alcalde también mantuvo contactos con personal gallego que trabaja en la institución y con otros participantes del evento. En sus propias palabras, se trataba de seguir «interaccionando con gente de todo el mundo» y de aprovechar un escaparate internacional que, a su juicio, sigue dando visibilidad a Pontevedra como referencia en urbanismo y movilidad.

«Siempre es un orgullo poder representar a Pontevedra en este tipo de foros», señaló el regidor, que insistió en que la ciudad «ha sabido encontrar su camino» y consolidarse como «un referente internacional» en este ámbito. Lores sostuvo además que el interés que despierta la experiencia pontevedresa en este tipo de congresos ayuda a seguir situando a la ciudad en el mapa y a abrir puertas de cara al futuro.

La agenda de Lores en Washington comenzó el martes con la recepción de la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, en un encuentro en el que hablaron de la ciudad y del reconocimiento internacional alcanzado por el modelo urbano pontevedrés a lo largo de los últimos años.

Según trasladó el propio alcalde tras esa reunión, en la conversación pudo exponer algunas de las principales líneas de la transformación de Pontevedra y varios de sus resultados más conocidos, entre ellos la ausencia de muertes por atropello en el casco urbano en los últimos 15 años. Lores agradeció además la acogida de la embajadora y subrayó que la ciudad se ha convertido en una referencia a la hora de hablar de espacios pensados para las personas.

La agenda del martes incluyó también una recepción promovida por la embajada española con empresas y expertos del Estado vinculados a una jornada de trabajo sobre transporte y sostenibilidad. Esa actividad sirvió como antesala de un congreso al que Pontevedra llegó invitada para intervenir en un debate sobre cómo los entornos seguros para peatones y ciclistas pueden favorecer el empleo, la actividad económica y el dinamismo comercial.