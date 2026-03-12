675 años de devoción en un código QR

La Semana Santa 2026 de la Boa Vila ya está en marcha. El Teatro Principal fue escenario ayer la lectura del tradicional pregón y la presentación oficial del programa de procesiones, marcando el inicio de una edición especialmente significativa. José Luis Ageitos, figura estrechamente ligada desde hace décadas a la celebración religiosa, ha sido el encargado de dar voz a una festividad que este año alcanza un hito histórico: su 675 aniversario en las calles pontevedresas.

Ageitos, que fue presentado por el escritor Leoncio Feijoo, no quiso erigirse como protagonista, sino que se declaró un mero portavoz de la festividad. «Yo simplemente quiero a ponerle la voz a la Semana Santa de Pontevedra», explicó el pregonero, quien ingresó en 1993 en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a cuestas y actualmente ejerce como secretario de la Junta Coordinadora de las cofradías.

En su intervención trazó un recorrido por la profunda historia de esta tradición, tomando como punto de partida el año 1351, la fecha más antigua de la que se tiene constancia documentada sobre la celebración de la Semana Santa en la ciudad del Lérez.

En cuanto a la programación, se mantendrán las 10 procesiones consolidadas desde 2023, arrancando ininterrumpidamente desde el Viernes de Dolores. Sin embargo, el patrimonio imaginero de la ciudad se enriquece este año y la otra gran novedad para los fieles y asistentes tiene que ver con los recorridos de los desfiles de los pasos y cofradías. Aunque la mayoría de los itinerarios se mantienen intactos, las procesiones del Domingo de Ramos y del Jueves Santo sufrirán variaciones, principalmente derivadas de obras y andamiajes en el centro histórico, pero también buscando una mayor vistosidad de las celebraciones.

En el caso del Domingo de Ramos, el próximo día 29 tras la tradicional bendición en la plaza de A Ferrería, la procesión de La Borriquita discurrirá por el paseo Antonio Odriozola, Michelena, Fernández Villaverde y los Soportais, para regresar de nuevo a A Ferrería, cruzar Antonio Odriozola y finalizar en la iglesia de San Bartolomé.

Por lo que respecta al Jueves Santo, la Junta Coordinadora concretó que se retomará la esencia de su recorrido tradicional, pero con desvíos puntuales. La comitiva saldrá de Santa María y pasará por Michelena y Antonio Odriozola. Para esquivar el primer tramo de Pasantería, se desviará por la calle Naranjo, retomando luego Pasantería, Sarmiento y Real. Al llegar a Curros Enríquez, un andamio en Manuel Quiroga impedirá el paso habitual, obligando a la procesión a subir por Fernández Villaverde y regresar a la avenida de Santa María a través de Michelena y la Plaza de España.

El montaje de este año en A Moda Dabaixo incorpora una banda de música y nuevos pasos como la Virgen de las Angustias, La Cena o La Flagelación. / Rafa Vázquez

El resto de los recorridos se desarrollarán con normalidad, salvo cambios puntuales de última hora, consolidando una vez más el arraigo de una Semana Santa que, casi siete siglos después, sigue adaptándose y latiendo en el corazón de Pontevedra.

A mayores de conocer más datos sobre la historia de la Semana Santa y las novedades de la celebración en este 2026, los fieles tuvieron oportunidad de hacerse con el programa de mano, ilustrado con fotografías ganadoras del concurso convocado por la Junta Coordinadora (también incluye las bases del nuevo certamen Retrata tu Semana Santa), y que incorpora un código QR enlazado a www.visit-pontevedra.com y que da acceso inmediato a las rutas y novedades, demostrando además que desde sus más de seis siglos de historia la Semana Santa de Pontevedra es un legado vivo que avanza con su tiempo.