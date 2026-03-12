Más de 300 pasaportes y DNI emitidos en Poio

Más de 300 vecinos del Concello de Poio han podido expedir o renovar su DNI y pasaporte en el último año sin salir del municipio gracias al servicio del Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional. Esta unidad móvil visita Poio una vez al mes en colaboración con el Concello, lo que evita desplazamientos y ahorra tiempo y costes a la ciudadanía. El servicio también permite realizar gestiones como renovar el pasaporte o actualizar claves del DNI electrónico. La próxima visita será este viernes en la plaza de O Mosteiro, en horario de mañana.