10.000 euros de la ONCE en Montecelo

El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE ha dejado en Pontevedra los 10.000 euros de su mayor premio. Óscar Monsalvo del Pozo es el vendedor que ha dejado estos 10.000 euros en la Boa Vila desde su punto de venta, situado en la avenida Montecelo, número 7, en el propio Hospital de Montecelo.

