Transportes buscará otra alternativa para la N-640 tras anular la Variante de Caldas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó este miércoles oficialmente que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anulará el proyecto de la Variante Oeste de la N-640 a su paso por Caldas de Reis, pero buscará una alternativa para mejorar la movilidad y desviar el tráfico del núcleo urbano.

Así se trasladó Blanco al alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, y a representantes de plataformas vecinales contrarias a la actuación. De esta forma, se confirma lo adelantado hace unos días por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro en Caldas, un anuncio que el PP puso en cuestión y de hecho, el pasado martes el asunto fue objeto de debate en el Parlamento gallego, donde el PSOE reclamó a la Xunta que recupere el viejo proyecto de una autovía entre el macronudo de curro, en Barro, y Baión, en Vilanova de Arousa.

Pedro Blanco indicó que el ministerio «atendió a las demandas» de los vecinos y las instituciones locales, que manifestaron un «amplio rechazo al proyecto durante el proceso de información pública», que recibió 6.000 alegaciones.

Con todo, para completar el proceso administrativo es necesario que el Ayuntamiento de Caldas de Reis formalice su rechazo a la infraestructura a través de un acuerdo plenario que, posteriormente, tendrá que ser remitido a la Secretaría de Estado de Transportes. La decisión, según Pedro Blanco, «no supone renunciar a mejorar la movilidad en la comarca, sino abrir una nueva etapa para reformular la actuación».

Por ello, el Gobierno central trabajará para buscar una alternativa que permita desviar el tráfico de la N-640 del núcleo urbano de Caldas, reduciendo «los problemas de circulación y seguridad vial, pero evitando grandes afecciones territoriales».

Durante el encuentro, Pedro Blanco agradeció el trabajo y el empeño del alcalde de Caldas de Reis por trasladar las preocupaciones de los vecinos y liderar las demandas del municipio. «Cuando se actúa con responsabilidad y escuchando a los ciudadanos, como hace este Gobierno, se toman decisiones responsables que responden al interés general», destacó Pedro Blanco.