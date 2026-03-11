Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Talleres y visitas al Parque Arqueológico

La Xunta arranca la temporada de primavera en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro con una propuesta cultural para todos los públicos que combina talleres de arqueología, experiencias creativas y visitas guiadas nocturnas. La programación, que se desarrollará de abril a junio, da comienzo en Semana Santa.

