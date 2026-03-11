Talleres y visitas al Parque Arqueológico
La Xunta arranca la temporada de primavera en el Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro con una propuesta cultural para todos los públicos que combina talleres de arqueología, experiencias creativas y visitas guiadas nocturnas. La programación, que se desarrollará de abril a junio, da comienzo en Semana Santa.
