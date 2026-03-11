Sés presenta en directo en el Pazo da Cultura su álbum «Nadando na incerteza»

La fuerza y la autenticidad que caracterizan a Sés regresan a los escenarios. Este próximo viernes, día 14, el Pazo da Cultura recibirá a partir de las 20 horas a una de las voces más inconfundibles del panorama musical, quien llega para presentar en riguroso directo su más reciente trabajo discográfico, «Nadando na incerteza».

En esta nueva propuesta, la artista da un paso al frente para reivindicar su pura esencia de cantautora. «Nadando na incerteza» es una obra compuesta por 13 canciones originales en las que la canción, en su concepción más íntima, ocupa el centro del universo sonoro. Sés huye de la sobreproducción y las modas efímeras para ofrecer un ejercicio de maestría y verdad sobre las tablas.

El directo promete ser una experiencia profunda, marcada por una clara tendencia hacia la sencillez instrumental. En este entorno desprovisto de adornos innecesarios, las voces respiran con una fuerza renovada.

Los temas han sido concebidos para brillar con luz propia, estableciendo la letra y la melodía como los ejes inquebrantables en torno a los cuales gira toda la narrativa del espectáculo.

Para llevar a cabo esta travesía musical, Sés estará arropada por un elenco de músicos versátiles que aportarán texturas orgánicas al directo. Acompañarán a Sés como voz principal, guitarra y percusión, Sabela Galbánal acordeón, flauta, percusión y voz; Hirahi Afonso al timple canario y guitarra, aportando una rica sonoridad de raíz; Tito Calviño a la guitarra y Mayfer Pinto a la percusión.

El público que asista al recinto se encontrará con una Sés más sincera que nunca, nadando en esa incertidumbre que da título al disco, pero pisando con una firmeza absoluta el escenario. Se trata, recuerda la organización, de una cita imprescindible para quienes buscan música con alma, mensaje y una ejecución impecable.