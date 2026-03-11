Servicio integral de administración electrónica en el Puerto

La Autoridad Portuaria publicó ayer la adjudicación a Espublico Servicios para la Administración S.A del servicio integral para su sistema de administración electrónica. El puerto sigue así avanzando en su transformación digital para ampliar los servicios electrónicos disponibles para usuarios y ciudadanos y para poder completar de manera totalmente electrónica todo el recorrido de los expedientes administrativos desde su inicio hasta su finalización, ampliando además el catálogo de procedimientos disponibles. El servicio adjudicado dará además cumplimiento a la normativa de seguridad y continuidad del servicio prestado.

La Autoridad Portuaria ya viene prestando servicios digitales a través de una sede electrónica, un registro de entrada electrónico y otras utilidades para firma y notificación electrónica. Además, es también punto de entrada de la red SARA a través de Puertos del Estado.