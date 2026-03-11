Repartidos unos 1.500 menús el pasado año

El programa «Xantar na casa» permitió repartir en 2025 alrededor de 1.500 menús a domicilio en el municipio, beneficiando a una decena de personas usuarias. Este servicio garantiza que las personas participantes dispongan de una alimentación equilibrada y adaptada a sus necesidades, al tiempo que favorece que puedan continuar viviendo en sus hogares con mayor autonomía.

El servicio se desarrolla a través de un convenio firmado con la Xunta de Galicia, e incluye la entrega periódica de menús variados y supervisados desde el punto de vista nutricional directamente en el domicilio de las personas usuarias. n