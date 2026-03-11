Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Xantar na Casa»

Repartidos unos 1.500 menús el pasado año

R. P.

Poio

El programa «Xantar na casa» permitió repartir en 2025 alrededor de 1.500 menús a domicilio en el municipio, beneficiando a una decena de personas usuarias. Este servicio garantiza que las personas participantes dispongan de una alimentación equilibrada y adaptada a sus necesidades, al tiempo que favorece que puedan continuar viviendo en sus hogares con mayor autonomía.

El servicio se desarrolla a través de un convenio firmado con la Xunta de Galicia, e incluye la entrega periódica de menús variados y supervisados desde el punto de vista nutricional directamente en el domicilio de las personas usuarias. n

