Rectorado
Reigosa apela por hacer del Cidega «un proyecto de país»
M. S. R.
Manuel Reigosa situó la creación del Cidega dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional, cooperación y proyección de Galicia en el ámbito de la investigación deportiva. El rector de la Universidade de Vigo defendió que el nuevo centro debe entenderse como una herramienta para ganar capacidad científica, visibilidad y colaboración, tanto dentro de la universidad como en relación con el sistema deportivo gallego.
Reigosa recordó que la Universidade de Vigo llevaba años sin impulsar institutos de investigación, pese a que esta figura ya aparecía recogida en sus estatutos, y explicó que la puesta en marcha del Cidega responde al desarrollo alcanzado por este ámbito en la institución. En esa línea, sostuvo que el nuevo organismo nace sobre una base científica consolidada y está llamado a convertirse en referencia. También subrayó que es el primer instituto de estas características creado en la historia del campus de Pontevedra.
El rector puso además el foco en la dimensión externa del proyecto, al vincularlo con la colaboración público-privada y con futuras alianzas estratégicas. En ese punto, destacó la relación con el Celta de Vigo y avanzó la voluntad de abrir vías de trabajo conjunto en formación y tecnología deportiva, evitando duplicar titulaciones ya existentes en la universidad pública.
Junto a ello, Reigosa reivindicó la cooperación entre universidades gallegas y puso en valor la relación con la Universidade da Coruña, defendiendo una estrategia compartida para situar a Galicia en un plano internacional en investigación, deporte y salud.
