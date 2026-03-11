Raxó, nueva parada del programa para atender los parques infantiles

El Concello de Poio lleva a cabo trabajos de mejora del parque infantil situado en la calle Ramón Encinas, en Raxó. Los trabajos incluyen la reparación, cambio y pintado de los elementos de juego que se encontraban en mal estado, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad en los parques infantiles. Además, se mejorará también el suelo del área. La actuación contempla igualmente la retirada de las cuatro farolas que se encontraban en el interior del parque y que no cumplían con la normativa actual. En su lugar se instalarán focos de luz, lo que permitirá mejorar la visibilidad, la seguridad y la comodidad de las personas usuarias.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, visitó el parque para comprobar el avance de las actuaciones y destacó la importancia de disponer de una red de recintos de este tipo a la vez que diseñar un plan de mantenimiento de estos recintos, que incluye también actuaciones en los parques infantiles de Anafáns, Combarro, Chancelas, Ánkar y A Seca.

Además, El Concello trabaja en la nueva pista multideportiva de Vilariño y, en las próximas semanas, comenzará la renovación integral del parque infantil de Lourido.