Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio con víctimas Miranda de EbroRehabilitación ictusRécord beneficios InditexMiguel Román, lesionadoLío sedes MundialVelocidad en el centro
instagramlinkedin

El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE deja en Pontevedra los 10.000 euros de su premio mayor

El vendedor es Óscar Monsalvo del Pozo, que suele trabajar en el Hospital Montecelo

Un vendedor de la ONCE en Pontevedra

Un vendedor de la ONCE en Pontevedra / Rafa Vázquez

R. P.

Pontevedra

El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE ha dejado en Pontevedra los 10.000 euros de su premio mayor.

Óscar Monsalvo del Pozo es el vendedor que ha repartido el premio a desde su punto de venta, situado en el Hospital de Montecelo.

Noticias relacionadas

El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE es el juego en el que por un euro se puede llegar a ganar hasta 10.000 euros. Si la suma de las cantidades de Tus Cartas es superior a la suma de las cantidades de la Banca, sin alcanzar siete y media, se gana el premio que figura en la parte inferior del boleto. Si dicha suma alcanza siete y media, se gana el doble del premio. Si la Carta Bonus es igual a alguna de Tus Cartas, se gana el premio indicado en la zona Carta Bonus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents