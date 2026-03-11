El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE deja en Pontevedra los 10.000 euros de su premio mayor
El vendedor es Óscar Monsalvo del Pozo, que suele trabajar en el Hospital Montecelo
R. P.
Pontevedra
El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE ha dejado en Pontevedra los 10.000 euros de su premio mayor.
Óscar Monsalvo del Pozo es el vendedor que ha repartido el premio a desde su punto de venta, situado en el Hospital de Montecelo.
El ‘Rasca 7 y Media’ de la ONCE es el juego en el que por un euro se puede llegar a ganar hasta 10.000 euros. Si la suma de las cantidades de Tus Cartas es superior a la suma de las cantidades de la Banca, sin alcanzar siete y media, se gana el premio que figura en la parte inferior del boleto. Si dicha suma alcanza siete y media, se gana el doble del premio. Si la Carta Bonus es igual a alguna de Tus Cartas, se gana el premio indicado en la zona Carta Bonus.
