Igualdad
Quinta edición de los Premios Mulleres Femupo
Pontevedra
La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) celebrará el próximo sábado 11 de abril, a las 20.00 horas en la Finca Batacos, la quinta edición de los Premios Mujeres Femupo, un acto de reconocimiento público a mujeres y entidades que contribuyen de manera destacada al avance de la igualdad y al desarrollo social del territorio.
Estos premios se consolidaron como una cita clave para visibilizar referentes femeninos y reconocer la labor de personas y colectivos por la igualdad.
