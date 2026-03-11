Quinta edición de los Premios Mulleres Femupo

La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) celebrará el próximo sábado 11 de abril, a las 20.00 horas en la Finca Batacos, la quinta edición de los Premios Mujeres Femupo, un acto de reconocimiento público a mujeres y entidades que contribuyen de manera destacada al avance de la igualdad y al desarrollo social del territorio.

Estos premios se consolidaron como una cita clave para visibilizar referentes femeninos y reconocer la labor de personas y colectivos por la igualdad.