Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Igualdad

Quinta edición de los Premios Mulleres Femupo

R. P.

Pontevedra

La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) celebrará el próximo sábado 11 de abril, a las 20.00 horas en la Finca Batacos, la quinta edición de los Premios Mujeres Femupo, un acto de reconocimiento público a mujeres y entidades que contribuyen de manera destacada al avance de la igualdad y al desarrollo social del territorio.

Estos premios se consolidaron como una cita clave para visibilizar referentes femeninos y reconocer la labor de personas y colectivos por la igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents