El PSOE pide al Puerto un estudio de movilidad

El PSOE ha presentado una moción para impulsar soluciones al problema de aparcamiento existente en Marín. La iniciativa pretende reducir el número de usuarios del Puerto que aparcan fuera del recinto y para ello solicita que la Autoridad Portuaria realice un estudio integral de movilidad.

