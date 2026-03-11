Una decena de cabañas con 44 plazas
Proyectan un campamento turístico al pie del Camiño Portugués en Barro
El proyecto se levantará en una parcela de unos 9.000 metros cuadrados alquilada por la comunidad de montes de San Breixo
Una parcela de 9.049 metros cuadrados que la comunidad de montes de San Breixo alquiló por un periodo de 30 años a una empresa albergará un campamento turístico vinculado al Camiño Portugués. Localizado al pie de esta ruta y destinado a los peregrinos, este complejo contará con una decena de cabañas con capacidad total para 44 personas, según el proyecto ya expuesto al público para su evaluación ambiental.
La documentación detalla que en la de mayor tamaño estarán «las áreas de servicio del campamento: zona de recepción, tienda de venta de productos y zona de estar y de comedor en la planta principal y en planta semisótano se sitúa un espacio abierto y cubierto que funcionará como zona de estar exterior, un espacio cerrado de almacén, zona de lavadoras y secadoras, además de los cuartos de instalaciones de todo el complejo.
El resto se compone de «unidades de alojamiento de capacidad variable, para 2 personas (1 unidad), para 5 personas (6 unidades) y para 6 personas (2 unidades), todas ellas dispondrán de cuarto de baño completo en su interior, así como de las camas correspondientes, mesa y sillas y un elemento de servicio para cocinar, etc. Todas ellas se asientan en su propia parcela delimitada dentro del conjunto del campamento, con acceso directo desde el vial de circulación interior».
Se apunta que «ante la gran afluencia de peregrinos realizando el Camino Portugués hacia Santiago de Compostela y dada la escasez de alojamientos y servicios que demandan y necesitan, surge la idea de la promoción de esta actividad de Campamento Turístico en un lugar muy próximo al propio Camino y en un entorno natural que aporta grandes cualidades para dicho proyecto». Añade que «el Camino de Santiago es un fenómeno cultural y turístico que a todas sus facetas suma recientemente una nueva perspectiva como terapia del bienestar, y es en esta visión en la que creemos que la creación de este Campamento Turístico en esta parcela de bosque y entorno natural de gran riqueza, puede hacer su mayor aportación».
