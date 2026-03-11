Primera Oficina Técnica de turismo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Pontevedra lanza la primera Oficina Técnica de Gobernanza Turística de la provincia de Pontevedra para reforzar la coordinación con este sector económico. Se trata de una herramienta para facilitar el diálogo, la información y el trabajo conjunto con el sector.

