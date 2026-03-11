La playa de Silgar gana otro acceso peatonal

El Concello de Sanxenxo ha iniciado la instalación de un nuevo acceso a la playa de Silgar. La nueva rampa está adaptada para usuarios con movilidad reducida respondiendo a una vieja demanda de los bañistas que se colocan en esa zona del arenal.

La colocación de la estructura comenzó en la mañana de ayer en el extremo oeste de la playa y está previsto que se prolongue durante dos semanas. La actuación impulsada por la Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, cuenta con una ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP.

Los trabajos a realizar incluyen también el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a la pasarela, así como el montaje de la pasarela formada por pilares, vigas, pontones y entablado de plástico reciclado, así como barandillas de acero inoxidable que se realizará en los próximos días.

El arenal cuenta con ocho conjuntos de escaleras dobles de ochenta centímetros de ancho y ahora sumará tres rampas para los usuarios con movilidad reducida y carros. La superficie en la que se actuará mide 98 metros cuadrados.