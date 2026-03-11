Pardavila celebra la mejora de su parque

La Asociación de Vecinos Pardavila celebra la finalización de los trabajos de mejora, reposición y acondicionamiento del Parque Infantil situado en la Explanada de Pardavila, un espacio natural muy valorado por los vecinos y vecinas de la zona. Los trabajos ascendieron a 12.261,22 € y contaron con el apoyo de la Diputación a través de su Programa «Provincia Comunitaria 2025».