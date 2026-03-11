«Paliques n’a veira d’o adro» llega a Caldas

La Biblioteca Municipal de Caldas recibirá mañana, a las 18.00 horas, un ejemplar de la publicación «Paliques n’a veira d’o adro», del empresario caldense Laureano Salgado, que firmó con el seudónimo de «Fray Prudencio». La obra recopila los referidos «Paliques» que se habían publicado semanalmente en el periódico de su propiedad.