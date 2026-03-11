Incendios en el monte
La nueva base de Portas refuerza la red del distrito forestal Caldas -O Salnés
Su presupuesto ronda los 545.000 euros y contará con medios y equipos para los bomberos
Portas
La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, comprobó ayer los avances de las obras de la nueva base de unidades operativas (BUO) de Portas, con la que se reforzará la red de este tipo de infraestructuras de prevención y defensa contra los incendios forestales en el Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés.
Será una edificación de 545.000 euros en la que tanto bomberos forestales como conductores de motobomba, agentes y otros integrantes del dispositivo, dispondrán de un espacio dotado con todos los medios y equipos necesarios para actuar contra los incendios.
